Reflection Tome 1

Minato, un élève de CM2, et sa petite soeur, Nagisa, sont souvent livrés à eux-mêmes, leur mère ayant l'habitude de s'absenter plusieurs semaines d'affilée. Un beau jour, après l'école, celle-ci réapparaît enfin et propose de les emmener tous les deux au parc d'attractions. Cependant, peu après les avoir fait monter dans la grande roue, elle disparaît dans la nuit. Soudain, la foudre frappe la nacelle où se trouvent les deux enfants ! Quand Minato rouvre les yeux, il réalise avec horreur que ce n'est plus sa soeur qui est à ses côtés, mais le cadavre d'une parfaite inconnue... Pire encore : le reflet dans la vitre n'est plus le sien, mais celui d'un meurtrier activement recherché par la police... Sortirez-vous indemnes de la nouvelle série haletante de Kei Sanbe, l'auteur de Erased et Echoes ?