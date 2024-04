Personne n'aime autant la liberté qu'un pirate " Faire du désespoir le plus profond l'espoir le plus invincible " F Nietzsche Quand le jeune Waleran décide de monter à bord du Sans-Pitié pour suivre les pirates qui ont pris d'assaut son navire il sait que ce choix définira le reste de son existence Une vie violente et sans lendemain guidée par un puissant besoin de liberté Pourtant c'est un sombre désir de vengeance qui anime son nouveau capitaine la belle et terrible Dalal Al'Qasim dont la colère pourrait bien embraser l'océan Ecrit par Nicolas Jarry Nains Conquêtes le Crépuscule des Dieux et dessiné par Marco Pelliccia Skull & Bones nous replonge dans l'âge d'or de la piraterie Un récit épique aux embruns sanglants de liberté