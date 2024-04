Chihayafuru Tome 45

La deuxième manche du match pour les titres de Maître et de Queen s'achève. Bien que Chihaya se soit imprégnée du monde de Shinobu, la victoire lui échappe du bout des doigts, à trois cartes près. Si elle échoue une troisième fois, le chemin pour devenir Queen restera clos pour la challenger. Tourmentée et désespérée, comment Chihaya parviendra-t-elle à surmonter cette épreuve ? Parallèlement, Arata mène la vie dure au Maître le plus fort de l'histoire du Karuta. La présence de sa tante, que Taichi a fait venir de Nagasaki pour qu'ils se revoient enfin, a déstabilisé un temps le Maître... mais pourrait à présent raviver sa combativité !