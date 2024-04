S.I.N. Tome 2 : One one condition

Quand un amour de jeunesse mérite une seconde chance... La condition est simple. Ridicule, mais simple : passer deux mois à Cedar Falls et jouer le jeu du maire pour m'assurer que La Retraite, le nouveau complexe hôtelier du groupe Sharpe International, puisse ouvrir ses portes. Mais j'ai un passé avec cette petite ville du Montana. Un passé que j'ai tenté d'oublier, sans jamais y parvenir. Asher Wells. Ma fille à la lavande. Elle avait des rêves et des aspirations, elle voulait quitter Cedar Falls et apposer sa marque sur le vaste monde. Alors pourquoi est-elle toujours là, debout, en face de moi ? Et, plus important, pourquoi me regarde-t-elle avec une telle douleur dans les yeux alors que, de nous deux, c'est moi qui ai été contraint de partir pour ne pas avoir à affronter les terribles conséquences de cette nuit-là ? La vie m'a tout donné : l'argent, le succès, un empire à gérer... tout sauf une chose, la plus importante. Elle. Quinze années, c'est long pour s'interroger sur ce qui se serait passé, pour se demander : " Et si ? " Que je sois damné si, cette fois encore, je quitte cette ville sans elle.