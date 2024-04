Marges N° 38 : Sociologie de l'art contemporain

Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin-top : 0cm ; mso-para-margin-right : 0cm ; mso-para-margin-bottom : 8. 0pt ; mso-para-margin-left : 0cm ; line-height : 107% ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 11. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; } Les dernières années ont vu se multiplier les recherches sur l'art moderne et contemporain inspirées par les méthodes de la sociologie ou de l'histoire sociale de l'art. Mais cette orientation est encore loin d'être courante, dans une discipline, l'histoire de l'art, qui a une longue tradition de défiance vis à-vis des sciences sociales. Peut-être plus que d'autres époques de l'histoire des arts plastiques, l'art contemporain semble appeler l'analyse sociologique. Les artistes eux-mêmes ont fait des conditions sociales de production et de réception de l'art un matériau de leurs oeuvres. Le champ de l'art contemporain se caractérise par la complexification et la multiplication des organisations qui le composent. L'art contemporain repose sur un vaste marché mondialisé des oeuvres et sur de denses réseaux d'institutions aux statuts très variés. Enfin, plus que d'autres disciplines artistiques, l'art contemporain apparaît comme une pratique culturelle socialement sélective, en butte à d'importants rejets de la part du grand public et de divers acteurs sociaux (élus et administrations d'Etat, organisations religieuses, etc.).