Zoé cuisine

Découvrez plus de 50 recettes gourmandes pour vous faire plaisir en cuisine tout en prenant soin de votre santé. Des plats pour toutes les saisons, des desserts réconfortants, mais aussi des petits déjeuners et collations rassasiants... Avec Zoé, vous pouvez tout manger ! Zoé Vrignaud, diététicienne nutritionniste, vous guide pour comprendre l'équilibre nutritionnel de base ! Déconstruisez les préjugés alimentaires au fil des pages et rééquilibrez votre assiette grâce à de nombreux conseils thématiques. Avec ce livre, apprenez à alléger vos plats préférés sans perdre en gourmandise, et à adapter vos menus quotidiens à toutes vos envies ! Votre alimentation ne doit pas être une contrainte mais un plaisir !