La ville indécente. Migration, subalternité et hospitalité

Cet ouvrage montre comment se fabrique une Ville Indécenteà partir des figures de l'Etranger, du Migrant, de l'Exclu, ville qui se forme à partir des marges intérieures et des frontières morales entre les "nantis" , les "intégrés" et les "non-intégrables" . L'objet de cet ouvrage est de montrer comment se fabrique une Ville Indécente à partir des figures de l'Etranger, du Migrant, de l'Exclu généralement pensées et représentées comme disjointes dans le champ sociologique. Il s'agit de montrer comment cette Ville Indécente se forme à partir des marges intérieures et des frontières morales entre les "nantis" , les "intégrés" et les "non-intégrables" . Nous évoquerons un capitalisme émotionnel qui vient fixer des grammaires de l'indécence via des dispositifs biopolitiques et des géographies du care. Ces grammaires se renforcent avec les processus d'ethnicisation des marchés du travail locaux et le développement d' économies de la prédation liées à un nouveau capitalisme global, très peu étudiées dans les travaux sur la question urbaine et la question migratoire. Cet ouvrage propose une nouvelle sociologie morale et économique de la ville contemporaine à partir de recherches sur des "terrains minés" en France, ancien pays d'immigration, et en Italie, nouveau pays d'immigration en Europe, où sont saisies des pratiques - migratoires, urbaines, économiques, professionnelles - des migrants et jeunes descendants d'immigrés dans les villes françaises et italiennes.