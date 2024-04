Quelle histoire !

Pourquoi est-il interdit à un joueur de foot d'enlever son maillot pour célébrer son but ? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux olympiques ? Pourquoi le drapeau de la Grèce est-il bleu et blanc ? Pourquoi les nageurs victorieux sont presque toujours dans un couloir au milieu de la piscine ? Pourquoi les joueurs de tennis poussent-ils des hurlements ? Pourquoi l'emblème de la France est-il le coq ? Philippe Vandel revient avec toutes les questions sur les Jeux olympiques et le sport que vous vous posez... ou pas. Des questions évidentes. Des réponses surprenantes. Des infos amusantes. Un livre pour les passionnés aussi bien que pour les novices qui veulent apprendre de façon ludique. Vous saurez tout sur les Jeux olympiques.