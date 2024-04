Le Style Chanel

Rares sont les Maisons plus célèbres ou plus prisées à travers le monde. Le nom CHANEL résonne de façon familière, même pour les plus novices en matière de mode. Pour beaucoup, son logo composé de deux C entrelacés incarne l'un des symboles de la haute couture, empreint de prestige et de glamour. Mais que savez-vous de celle qui fut à l'origine de cette Maison et des principes qui ont présidé à sa création ?