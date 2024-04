To Your Eternity Tome 20

Cinq cents ans se sont écoulés depuis que l'Observateur a choisi de devenir mortel et de vivre en symbiose avec les knockers. Désormais, l'humanité vit dans un monde idyllique où la maladie et la famine ne sont plus que des mauvais souvenirs, où les rêves peuvent devenir réalité. A présent, Imm et les immortels doivent apprendre à vivre dans un monde où plus rien n'est pareil... Un jour, une poupée se réveille dans une ville futuriste remplie de gratte-ciels et de néons. Qui est-elle et d'où vient-elle ?