Mon imagier sonore - La ferme

Un imagier sonore 100% photos qui permettra aux tout-petits d'acquérir du vocabulaire et de découvrir les animaux de la ferme. De nombreux bruitages pour enrichir l'image : cris d'animaux et ambiances sonores (aboiements du chien de berger, chant du coq, meuglement de la vache, bêlement du mouton et bruit du tracteur). Un livre riche pour appréhender les animaux de la ferme en sons et en images !