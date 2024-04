L'Amour ne meurt jamais

Flore a déjà vécu le pire : le décès inattendu de l'amour de sa vie. Pour lui rendre hommage, et réaliser le rêve qu'ils avaient en commun, elle abandonne tout et s'engage en tant que kinésithérapeute dans une mission humanitaire en Haïti. Là-bas, la misère, le deuil et le chaos la bouleversent. Accompagnée de son amie et collègue, Aïssatou, et de Vincent, un patient à la survie miraculeuse, Flore affronte la douleur, la destruction et la perte. Sur cette île ravagée, Flore parviendra-t-elle à retrouver foi en l'humain, en l'amitié, et peut-être en l'amour ? Un incroyable parcours de reconstruction de soi où l'on réapprend à aimer pour ne pas oublier. Rose Morvan, passionnée de littérature française et d'Histoire, écrit des portraits de femmes combatives où l'amour tient une place privilégiée. Rendez-vous place de Fürstenberg a été republié en 2023 aux éditions Loreleï dans une nouvelle édition en deux tomes.