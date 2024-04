Otelo Saraiva de Carvalho et la Révolution des Œillets. 25 avril 1974 - Poste de Commandement - 50e anniversaire

30 ans après le 25 avril 1974. En 2004 à la Maison du Portugal, Cité internationale universitaire de Paris, parmi des milliers d'étudiants, trente ans après, toujours avec la même passion comme au jour J, Otelo Saraiva de Carvalho raconte le déroulement des opérations pas à pas avec ses camarades depuis le Poste de Commandement (PC) de Pontinha (environs de Lisbonne). Chaque position stratégique était codifiée par des noms de villes et autres et peu à peu, le monde était pris par le Mouvement des Forces armées (MFA) presque sans résistance. Comment ce coup d'Etat a-t-il été mené à son terme en une nuit par de jeunes officiers et a-t-il ainsi pu ouvrir la voie à un mouvement populaire et à l'installation de la démocratie au Portugal, après près de 50 ans de dictature ??