Education et intelligence artificielle

Comment mettre en rapport le développement de l'IA, ses usages et le secteur de l'éducation ? Les enjeux sont clairs : il s'agit d''examiner l'impact de l'IA sur le triangle pédagogique "professeur, apprenant et savoir" d'une part et de réfléchir d'autre part à une nécessaire réglementation liée à l'usage de l'IA dans l'éducation. Pour mener à bien ce projet, la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) a organisé une journée d 'études animée par sept experts internationaux. Rassemblant leurs interventions, cette publication propose une analyse critique du discours médiatique sur l'IA sans omettre d'explorer des pistes novatrices pour une éducation à l'IA et une IA au service de l'éducation. L'objectif est ici de présenter comment enseigner et apprendre avec l'IA, mais aussi la littératie de l'IA, enseigner et apprendre sur l'IA. Ouvrage préfécé par Villano Qiriazi, Chef de l'Education du Conseil de l'Europe