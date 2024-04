Entre corps et psychisme. Enjeux cliniques, techniques et théoriques du corps en psychiatrie

L'ouvrage collectif décline différentes élaborations de la problématique du corps et des liens corps/psyché en psychopathologie et en clinique : - dans la culture et le développement ; - au niveau "technique" des différents dispositifs de soin, d'accompagnement et autres médiations corporelles thérapeutiques (en individuelle ou en groupe) ; - dans le registre du handicap ou de troubles spécifiques (autisme, psychosomatique, violences, à différents âges de la vie et dans différents registres (dons d'organes, symbolisations archaïques, gestualité) ; - au niveau théorique enfin d'une pensée clinique éclairée par la mesure et l'élaboration de cette tension entre corps et psychisme.