Terres d'Aubrac. 0

L'Aubrac s'offre sur plus de 2500 km2, des gorges de la Truyère à la vallée du Lot, des Boraldes à la Viadène en passant par les pays de Peyre, d'Apcher ou les hauts plateaux, des drailles millénaires mènent vers une rencontre inoubliable. Daniel Brugès connaît parfaitement cet "ailleurs de rêve" pour l'avoir parcouru en tous sens au fil des saisons. Par ses aquarelles et ses mots, il en devient le guide pour livrer l'âme et l'identité de l'Aubrac, à nulle autre pareille. Terre de contrastes, terre d'espaces infinis, terre de traditions, l'Aubrac est avant tout terre d'authenticité et d'attachement. Ici le vent raconte des histoires aux pierres, aux plantes et aux bêtes. Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle cheminent à travers les immensités. Fières, les vaches aubrac, ces "belles blondes aux yeux cernés de noir" quittent leurs étables au printemps pour ruminer paisiblement au coeur des estives. Etendu sur trois départements (Cantal, Lozère et Aveyron), l'Aubrac se joue des lois administratives : il vibre à son propre rythme, simplement fier d'être luimême, attirant et sauvage. Un territoire préservé par un parc naturel régional : www. parc-naturel-aubrac. fr