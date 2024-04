De nonne zen à medium

Une immersion, à travers un récit digne d'un road trip, dans la vie d'une femme atypique. Nonne zen enseignant dans plusieurs dojos, Solweig décide de laisser le bouddhisme pour la médiumnité qu'elle pratique encore aujourd'hui. Un témoignage hors normes. Disciple du Maître bouddhiste zen Deshimaru, qui a contribué à répandre la pratique de zazen en Europe, Solweig devient nonne zen soto à 28 ans. Dès qu'elle quitte le dojo dans lequel elle enseigne, elle retrouve un quotidien dont l'unique point commun avec le zen est de vivre dans " l'ici et maintenant ". Solweig est une femme qui suit son instinct et son goût pour l'aventure l'emmène à vivre des expériences hors des sentiers battus, accompagnée de personnages singuliers. Le récit de Solweig nous fait voyager en France, en Afrique avec des aventures aussi extravagantes que bouleversantes. Ponctué par des enseignements bouddhistes, c'est un road trip plus que rock'n roll, à l'écriture incisive. Solweig prendra conscience de sa médiumnité passée la cinquantaine. Médiumnité qui lui aura rendu jusque-là bien des services et évité le pire. " Devenir médium ne s'apprend pas, on l'est le plus souvent". Solweig est une médium spirite et clairvoyante. Sa pratique du bouddhisme zen lui a permis de canaliser sa médiumnité qu'elle pratique aujourd'hui en public lors de conférences.