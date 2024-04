Les grandes questions des petits

Ce magnifique livre illustré présente 10 questions d'enfants auxquelles Sophie Furlaud, autrice talentueuse de livres jeunesse autour de la philo, répond avec autant de sérieux que d'humour... Où j'étais avant de naître ? Pourquoi on meurt ? Qu'est-ce qui rend heureux ? D'où vient le monde ? Pourquoi on a peur ? Pourquoi je ne peux pas faire tout ce que je veux ? Pourquoi je suis moi ? Pourquoi on va à l'école ? Pourquoi des gens n'ont pas de maison ? Pourquoi il y a des méchants ? ... Pour chaque question, 3 réponses humoristiques sont proposées sur un rabat, de façon à amener doucement l'enfant à réfléchir aux différentes "mauvaises " réponses possibles ! Puis, une belle double-page propose des pistes de réponses plus sérieuses mais jamais dogmatiques...