La folle destinée des Kerdelec. Un secret bien gardé

Une fille cadette, la noblesse bretonne, un papier volé... Engouffrez-vous dans les aventures captivantes des Kerdelec. Tout l'univers de Sophie, fille cadette du baron de Kerdelec, vient de s'écrouler. Lors du grand bal donné hier à Rennes, le précieux acte de baptême qui allait assurer l'avenir des Kerdelec a été volé. Pire, son frère jumeau Etienne a disparu, et le double choc est si grand que leur père le baron est victime d'une attaque. Mais Sophie est une jeune fille courageuse et libre - bien trop pour les convenances, dirait sa mère. Prête à tout pour sauver les siens, et consciente qu'elle ne pourra rien faire en tant que femme, elle décide de partir à la recherche de l'acte volé en se faisant passer pour son frère jumeau. Après tout ils ont joué à échanger leurs places durant toute leur enfance sans se faire repérer ! Commence alors pour elle une quête périlleuse dans un monde impitoyable dont elle ne connaît pas les codes. Quête d'autant plus déroutante que le séduisant et provocant comte de Carnac revendique lui aussi l'héritage...