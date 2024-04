Un roman empreint de résilience et de générosité qui rappelle que la vie réserve d'incroyables surprises lorsque l'on suit son coeur. Au coeur de l'effervescence du quartier de la Défense, Louise a dévoué sa carrière au monde exigeant de la publicité, jusqu'à ce que le burn-out la contraigne à reconsidérer sa vie. que le burn-out la contraigne à reconsidérer sa vie. A Nantes, elle fait le choix courageux d'ouvrir Les Jardins de Louise, une boutique de fleurs. Une décision qui l'entraîne vers une existence plus authentique, malgré les multiples obstacles qui vont se dresser sur son chemin. Entre la trahison de son mari, l'absence de soutien de son père et la gestion d'un commerce qui peine à décoller, Louise doit puiser en elle la force d'aller de l'avant. Heureusement, au sein de sa boutique, des rencontres, parfois surprenantes, ouvrent la voie à des situations inattendues...