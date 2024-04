Omniscient Reader's Viewpoint Tome 2

A la suite de la destruction d'une partie du pont par le serpent de mer, Dokja se retrouve acculé face à une horde de démons-humains... C'est alors que le héros de l'histoire, Yu Junghyeok, fait enfin son apparition. Dokja se croit tiré d'affaire, mais sa rencontre avec ce héros ne se passe pas du tout comme prévu et vire rapidement au cauchemar... Et si finalement, Junghyeok était le personnage le plus dangereux de ce roman que Dokja lit depuis des années ?