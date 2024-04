Cyberespions - Mission #01 Intelligence artificielle

Lorsque leurs familles disparaissent mystérieusement, Caleb et Zen, deux adolescents experts en intelligence artificielle et en robotique, sont recrutés par le programme secret Möbius pour déchiffrer un code indéchiffrable. Ils sont immédiatement plongés dans une mission de sauvetage, qui les emmène de tunnels cachés sous le British Museum, aux dangereux docks d'Amsterdam à la recherche du mystérieux navire Crépuscule. Entraînés dans un monde d'espions et de saboteurs, Caleb et Zen devront repousser leurs limites. Qu'est-ce qui les attend sur l'île de Spokelsoy ?