L'Epée de Vérité Tome 1 : La Première Leçon du Sorcier

Richard Cypher vivait paisiblement dans la forêt de Hartland jusqu'à ce qu'il sauve cette belle inconnue des griffes de ses poursuivants. Elle ne consent à lui dire que son nom, Kahlan, mais dès le premier regard il sait qu'il ne pourra plus jamais la quitter. Il la conduit à son ami Zedd sans se douter que celui-ci est le grand sorcier que cherchait la jeune femme. Car un tyran sanguinaire du nom de Darken Rahl s'est emparé des Contrées du Milieu. L'heure est venue pour Richard de recevoir la légendaire Epée de Vérité qui lui donne le terrible pouvoir de rendre justice. Une arme à double tranchant qui lui fera éprouver la souffrance de tous ceux qu'il tuera... Ainsi commence une extraordinaire quête à travers les ténèbres. Au nom de l'amour. A n'importe quel prix. L'un des plus grands cycles de la Fantasy mondiale, traduit en vingt langues et vendu à plus de 26 millions d'exemplaires. " Ce qu'on a fait de mieux en matière de Fantasy épique. " Publishers Weekly