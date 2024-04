Daredevil & Echo : Mythe et réalité

Une version sanguinaire et démoniaque du Bouffon Vert kidnappe des enfants afin de réveiller un ancien mal dans les entrailles de New York. Daredevil et Echo, enfin réunis, vont devoir s'allier pour sauver tous les habitants de la ville ! Après la série Disney+ consacrée à Echo et avant le lancement de celle dédiée à Daredevil, cette mini-série réunit les deux héros, juste à temps pour les 60 ans de Matt Murdock ! Une saga complète dans laquelle Maya Lopez est temporairement débarrassée des pouvoirs du Phénix, qu'elle maniait récemment dans Avengers.