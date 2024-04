La liturgie dans l'histoire. De la Cène au concile Vatican II

Entre la dernière Cène célébrée par Jésus et une grand-messe pontificale à Saint-Pierre de Rome ou une liturgie épiscopale byzantine, que de différences ! De même, entre les premières immersions baptismales évoquées dans les Actes des Apôtres, et le baptême d'un nouveau-né dans nos paroisses. Pourquoi un tel changement dans les célébrations du mystère chrétien ? Seul un parcours historique, parfaitement documenté, comme celui que nous propose l'auteur, fait comprendre cette évolution. Les formes essentielles de la liturgie ont été fixées très tôt, selon les traditions reçues des Apôtres. Mais la part donnée aux lectures bibliques, à l'enseignement, au chant, aux déploiements rituels, aux processions a beaucoup varié au cours des siècles, selon les nécessités pastorales, les situations des communautés, les contextes culturels. Tout en intéressant le lecteur à l'ensemble des réalités qui font la vie liturgique, cet ouvrage clair et précis permet aussi de mieux appréhender les réformes engagées au cours de l'histoire afin que l'Eglise soit toujours plus fidèle à ce qui constitue l'expression profonde de sa foi. Marcel Metzger est prêtre du diocèse de Strasbourg, professeur émérite d'histoire de la liturgie à la faculté de théologie catholique de Strasbourg dont il a été doyen. Il est l'auteur de plusieurs essais sur l'histoire de la liturgie ainsi que d'ouvrage pastoraux.