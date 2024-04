Le grand livre des coïncidences

Les coïncidences dont nous sommes les témoins intrigués sont-elles dues au simple hasard, ou bien régies par des lois qui nous échappent ? Paul Kammerer était convaincu de la seconde hypothèse. Il tenta de la démontrer en consignant, classant et interprétant les cas les plus étranges qu'il rencontrait dans sa vie quotidienne. Le ballet enchanté des coïncidences l'entraîna plus loin, vers l'étude des répétitions et des ressemblances dont la nature et l'univers entiers sont tissés. Il en tira une " loi générale du monde ", la sérialité, aussi importante selon lui que la Loi de Newton, dont elle était le complément. Cet ouvrage est la première traduction de La Loi des Séries (1919), ouvrage mythique, souvent cité, et jamais lu. On y trouvera aussi une biographie de Paul Kammerer, ce savant maudit dont la courte existence eut pour théâtre la Vienne éblouissante de la fin de l'Empire austro-hongrois : un véritable thriller policier et scientifique !