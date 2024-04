Technomagie. Extases, totems et enchantements dans la culture numérique

Après une longue période où la technique a joué le rôle d'instrument, nous nous trouvons aujourd'hui dans un sys- tème intégral et intelligent d'informations, d'algorithmes, de machines, d'IA, de réseaux et de dispositifs si puissants que, après en avoir définitivement perdu le contrôle, c'est nous- mêmes qui dérivons d'eux. Nous sommes pris dans leurs rets, qui nous enveloppent et nous attachent à tout ce qui est autre. Happé par une spirale contagieuse, l'être humain devient à la fois chose, information, spectacle, marchandise, oeuvre d'art et artiste. Il se défait de sa propre identité pour se dissoudre dans l'altérité et se retrouver autre que soi. Nous voici donc comme autant de technomagiciens et de cobayes volontaires d'une expérimentation totalisante sur la vie à venir, en temps réel. Cet ouvrage explore et interroge les mutations culturelles, sociétales et anthropologiques à l'oeuvre aujourd'hui. Le paradigme de la connexion qui marque notre culture, dans toutes ses déclinaisons médiatiques et physiques, naturelles et sociétales, pourrait constituer une forme renouvelée de participation magique grâce à laquelle, après des siècles de séparation, les humains redécouvrent leur accord profond, leur interdépendance et même leur étroite dépendance vis-à-vis de ce qui les entoure.