Je dépasse mes peurs et mes angoisses. Le manuel pour surmonter vos angoisses et phobies quotidiennes

Simple, précis, drôle : le manuel pour surmonter vos angoisses et phobies quotidiennes ! Vous êtes du genre à ne pas fermer l'oeil de la nuit au moindre petit problème ? Vous craignez l'avion, le métro, les insectes ? Parler en public vous est impossible ? Vous avez la phobie des microbes et la manie du nettoyage ? Soucis, panique, phobies : nous connaissons tous ces états d'anxiété. Et pour les surmonter, il suffit parfois de si peu. Ce manuel souriant de psychologie propose une approche pédagogique et dédramatisée de nos inquiétudes. "Des dessins hilarants pour prendre les choses avec recul". Phosphore Christophe André est médecin-psychiatre et auteur de nombreux livres à succès. Muzo est auteur et illustrateur pour la presse et l'édition. Ils sont les auteurs de Je résiste aux personnalités toxiques, disponible chez Points.