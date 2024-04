Il était une fois La Beaujoire

8 mai 1984, la Beaujoire pousse son premier cri. Sorti de terre pour l'Euro de football et pour recevoir les Bleus de Platini, le "plus beau stade de France" , dans l'esprit de ses promoteurs, a la lourde tâche de succéder au mythique Marcel-Saupin. Plus grand que son prédécesseur, 52 923 places au commencement, chef-d'oeuvre architectural pour certains, antre des courants d'air pour d'autres, il mettra plusieurs années avant de toucher les coeurs. Mais 40 ans plus tard, la Beaujoire est un véritable monument, personnage de roman. Grâce au FC Nantes, le stade a vibré avec deux titres de champion de France (1995 et 2001), une demi-finale de la Ligue des champions, des envahissements de terrain et des ambiances magiques. Il a pleuré, parfois, comme en 2007 lorsqu'après 44 saisons dans l'élite le FCN descendait en Ligue 2. Au fil des décennies, il a aussi reçu le monde avec des grandes compétitions internationales (les Coupes du monde : 1998 pour le foot, 2007 et 2023 pour le rugby) et les concerts mémorables de U2, Pink Floyd, Johnny Hallyday ou Mylène Farmer. Joueurs, entraîneurs, supporters, journalistes, politiques, architectes, musiciens, stadiers, secouristes, intendants, riverains, vendeurs ambulants... Près de 140 acteurs racontent ce lieu unique, au fil d'histoires, de souvenirs et d'anecdotes incroyables. Frissons et émotions garantis. Préface de Mickaël Landreau Des témoignages exceptionnels : Raynald Denoueix, Vahid Halilhodzic, Charles Biétry, Japhet N'Doram, Valentin Rongier, Luis Fernandez, Alain Giresse, Philippe Sella, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bertrand-Demanes, Frédéric Da Rocha, Berdje Agopyan...