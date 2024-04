Deux hommes dans les confins

Besoin d'une terraformation, d'une purification d'atmosphère, d'un assainissement d'écosphère ? Arnold et Gregor sont là pour résoudre les problèmes rencontrés par les nouveaux pionniers humains à travers la galaxie. Le premier est chimiste de formation, le second écologue. L'un est aussi extraverti et imprudent que l'autre est neurasthénique et précautionneux. Ensemble, ils ont fondé, avec plus de bonne volonté que de moyens, la société "AAA Les As de la Décontamination Planétaire" . Esprit d'entreprise et caisses perpétuellement vides les poussent à accepter les missions les plus délicates, voire les plus impossibles. Rien ne saurait pourtant entamer l'ingéniosité et la débrouillardise des deux compères, qui devront redoubler de ruse et d'habileté pour se tirer de mésaventures dans lesquelles le cocasse le dispute au loufoque.