Dans le tumulte des années 70, Abel, guitariste d'un groupe "garage", voit son monde s'effondrer lorsque Patchwork, le leader de sa formation, succombe à une overdose. Dans un dernier sursaut de désespoir, réalisant qu'il ne deviendra jamais une légende du rock'n'roll, Abel vole le corbillard qui contient le cadavre de son ami et s'enfuit à travers le Texas. Commence alors une aventure où il devra faire face à la plus grande des menaces. Entre femmes fatales, producteurs véreux, shérifs dépravés et un cimetière étrangement fréquenté, Abel peut-il à survivre aux multiples obstacles qui se dressent devant lui ? Et si Patchwork n'était pas réellement celui qu'il prétendait être ? Sonate pour un massacre est une plongée hallucinante, mêlant amour, violence, humour et angoisse, dans un monde sans scrupule où ce n'est pas toujours le plus fort qui l'emporte, mais celui qui sait se jouer des règles ; une vision personnelle de l'enfer...