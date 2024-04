Dix chansons qui troublent le genre

Des paillettes, de la sueur, des rires, des pleurs, des cris de joie et de jouissance, une furieuse envie de révolte, le désir de choquer, des garçons qui s'habillent en filles, des filles qui s'habillent en garçons, des hommes qui deviennent des femmes et des femmes qui deviennent des hommes : László questionne le genre et tous les troubles qui secouent le rock du Velvet Underground jusqu'à Ezra Furman, en passant par Patti Smith, Liz Phair, David Bowie, X-Ray Spex ou encore Kraftwerk. László écoute une série de dix chansons tout en gardant un oeil sur les textes de Judith Butler. Le rock est avant tout une histoire de révolte contre les normes et en particulier contre les normes sexuelles.