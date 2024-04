Contes et légendes de Brocéliande

12 contes issus des légendes nées dans la forêt de Brocéliande, issus de la tradition des collectages anciens, réécrits en style contemporain, divertissant et accessible, tout public. Des illustrations en tête de chaque chapitre, au trait noir. Tout public, y compris touristique et scolaire au choix de contes pertinent et équilibré, et au petit prix poche. Un grand classique des contes et légendes, incontournable, pour tous les âges.