Guide nature : un petit recueil pour découvrir une partie des merveilles constituant la laisse de mer et les fonds marins. La laisse de mer est une bande de débris déposés au gré des marées sur les bords de mer. Elle se compose d'éléments naturels – végétaux, crustacés et mollusques –, et malheureusement encore bien trop souvent de déchets issus des activités humaines. On la dit sale et malodorante, elle constitue pourtant un lieu de vie précieux pour toute une chaîne alimentaire, qui y trouve refuge et nourriture. Les balades sur les bords de mer vont prendre une autre dimension !