Over the Rimbaud

Le jour de ses dix-huit ans, au moment du festival du Cabaret vert à Charleville, Marie découvre le journal intime de son ancêtre Jeanne-Marie qui raconte son aventure amoureuse avec Arthur Rimbaud. Par peur du scandale, Jeanne-Marie, qui a voulu garder cet amour secret, se confie à son journal : ne le liront que les descendantes de sa famille le jour de leur majorité. Avec sa sensibilité de femme en avance sur son temps, elle y évoque sa passion pour le poète et l'aventurier qui lui a permis de "changer la vie" . Et quand, plus d'un siècle plus tard, Marie lit ce récit, c'est le choc.