Archéologie d'un amour

Rieuse, libre, surgie des eaux nocturnes de l'Averne infernal, Daphné vient à Giannatale, tel un cadeau vésuvien qu'il n'espérait plus. Et sous les pas dansants de la jeune archéologue, toute la poussière du passé, toutes les lourdeurs du quotidien s'envolent par enchantement, dans la sublime harmonie que les amants nous font vivre. Entre Pompéi et les Champs Ardents, entre le monde des morts et le temple de Vénus, entre la jeunesse et la sénescence, l'aventure et le dialogue amoureux ouvrent ici à la magie retrouvée des métamorphoses existentielles qui fondent toute vraie connaissance. Toute vie nouvelle.