La psychiatrie pour les Nuls, grand format, 2e éd

De la folie aux neurosciences, sondez l'évolution de la psychiatrie Le psychiatre, souvent, fait peur. On lui attribue un regard en rayons X, capable de détecter derrière un comportement apparemment normal une tare cachée. On a honte de le consulter. Et s'il allait nous considérer comme dérangés ? Pourtant, on attend beaucoup de la psychiatrie. Cet ouvrage retrace son histoire, mais aussi son évolution (diagnostic, thérapies, médicaments, neurosciences, psychiatrie de l'enfant, des personnes âgées, du stress, etc.) ainsi que la place du patient dans celle-ci et le concept de rétablissement. Découvrez comment : Distinguer dépression, bipolarité et schizophrénie Appréhender la dépression selon l'âge Comprendre les phobies, TOC et autres troubles anxieux Reconnaître les symptômes de la paranoïa et de l'autisme L'aide des psychiatres est multiple (psychothérapie, hypnose, TCC, etc.) Et bien plus encore...