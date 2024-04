Palma de Majorque, Fondation Pilar et Joan Miró, Serra de Tramuntana, Valldemossa, caps, criques et baies aux eaux turquoise, marchés et bars à tapas, parcs naturels et marais salants, terrasses et chiringuitos ensoleillés, randonnées littorales ou en montagne : suivez le guide ! - Des cartes grand format dépliables par ville et par région - Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes - Des randonnées et des activités pour découvrir l'île autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure de Majorque !