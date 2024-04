1000 idées de séjours en France

Le best-seller GEOBOOK se réinvente avec une édition entièrement mise à jour, et de nouvelles doubles pages en gros plans sur les dernières tendances des vacances en France. Avec ses superbes photos GEO et ses informations pratiques détaillées, ce GEOBOOK est l'outil indispensable pour choisir et préparer ses vacances. Mer ou montagne, randonnée ou farniente, villes ou forêts, pour un week-end ou des vacances entières... il permet à chacun de trouver le séjour qui lui correspond !