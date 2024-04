Désirs immortels Tome 1 . Edition collector

Il n'y a pas de dieux en ce monde, seulement des rois et des tyrans. Une collision féroce entre amour et pouvoir dans cette réécriture d'Antoine et Cléopâtre. Chaque année, une centaine d'habitants du royaume de Talin participent aux Jeux. Cette arène sanglante promet d'inimaginables richesses à son unique vainqueur. La Princesse Calla Tuoleimi a déserté le palais après l'assassinat de ses parents... de sa propre main. Espérant débarrasser le royaume de sa monarchie tyrannique, elle pourra mettre un point final à son plan si elle triomphe des Jeux. Anton Makusa, membre en exil de la famille royale, espère sauver son amour d'enfance gravement malade grâce aux gains qu'il tirera des Jeux. Confiant et indolent, il est certain que ses pouvoirs inégalés le guideront jusqu'à la victoire. Bien qu'ayant des buts différents, Calla et Anton scelleront une alliance dont l'intensité consumera tout sur son passage. Calla devra alors décider si elle se bat par loyauté envers son royaume, ou par amour.