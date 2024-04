Les Nageurs de la nuit

Une sublime et tragique histoire d'amour dans la Pologne communiste des années 1980. Pologne, 1980. Ludwik et Janusz, étudiants, se rencontrent dans un camp d'été à la campagne et tombent amoureux autour d'un roman interdit de James Baldwin. Mais de retour à Varsovie, sous le joug d'un Parti soupçonneux, leur relation devient dangereuse. Alors que Janusz veut rentrer dans le rang du Parti, Ludwik s'insurge contre la politique injuste qui régit son pays. Chacun d'eux se trouve confronté au choix d'une vie : Faut-il trahir ou se trahir pour protéger ceux que l'on aime ?