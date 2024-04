Les Fleurs du Mal

Redécouvrez l'oeuvre poétique majeure de Charles Baudelaire dans une magnifique édition reliée, comportant l'édition de 1861 accompagnée des "Pièces condamnées" . Le Poëte est semblable au prince des nuées Qui hante la tempête et se rit de l'archer ; Exilé sur le sol au milieu des huées, Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. En 1857, la publication des Fleurs du Mal fait scandale, et un procès pour "offense à la morale publique et aux bonnes moeurs" contraint Charles Baudelaire à retirer des poèmes du recueil. En 1861, une nouvelle édition donne aux Fleurs du Mal la structure qu'on lui connaît aujourd'hui. Cette édition reliée la restitue et y joint les "Pièces condamnées" , faisant siens les mots du poète dans son "Epigraphe pour un livre condamné" : Lecteur paisible et bucolique, Sobre et naïf homme de bien, Jette ce livre saturnien [... ] Mais si, sans se laisser charmer, Ton oeil sait plonger dans les gouffres, Lis-moi, pour apprendre à m'aimer.