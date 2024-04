Le choix d'être parents. Quelle place pour ce projet dans le monde de demain ?

Projet-phare d'une vie jusqu'ici, le choix d'être parents semble faire douter, rendre inquiet, rester parfois l'évidence, ne plus l'être du tout ou le devenir après réflexion. Toujours est-il que le désir d'enfant n'est plus le passage obligé d'une existence. De nouveaux chemins de vie prennent forme, précurseurs d'un monde en mutation. Nathalie Lancelin-Huin propose une clarification des enjeux liés à la parentalité, à l'heure où personne n'a pu échapper aux nouvelles angoisses parentales dues à des prises de conscience collectives, écologiques et sociétales. Elle nous livre ici un regard visionnaire sur la transformation profonde du désir d'enfant chez l'humain en direction d'une parentalité élargie et consciente. Son analyse touche toutes les générations et nous convie à une transition majeure pour mieux nous comprendre sur ce sujet sensible, plutôt que de nous juger et nous opposer les uns aux autres.