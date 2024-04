L'adorable Boutique de fleurs de Lily

Entrez flâner dans cette magnifique boutique de fleurs Lorsque Lily voit à son travail la promotion tant espérée lui passer sous le nez et apprend le même jour que son petit ami, Matt, est muté à l'autre bout du monde, tout semble s'effondrer autour d'elle. La jeune femme doit alors faire le choix le plus important de son existence : accompagner Matt à l'étranger ou réaliser son rêve d'enfant de devenir fleuriste ? La vie est trop courte pour ne pas suivre ses envies. Ni une ni deux, Lily quitte Sydney pour tout recommencer. Elle ouvre sur la côte australienne la boutique de fleurs qu'elle imaginait dans ses désirs les plus fous. Malgré les soucis financiers, la tentation du retour à la vie citadine, la difficulté de créer de nouvelles amitiés, le bonheur s'installe. Quand l'amour réapparaît Lily se rend compte qu'elle ne peut pas s'engager avant d'avoir réparé ses erreurs. Saura-t-elle se réconcilier avec son passé et découvrir le vrai sens de l'amour ? Traduit de l'anglais (Australie) par Anne Rémond. A propos de l'autrice Après des études de journalisme, Lisa Darcy s'est lancée naturellement dans l'écriture. Auteure de fiction, avec plusieurs romans déjà publiés sous un nom différent, elle est professeur d'écriture créative à l'Australian Writers' Centre de Sydney. Elle présente également des ateliers, participe à des conférences et à de nombreux festivals d'écrivains. " Un feel good rempli de fleurs et de bonheur. " Femme Actuelle