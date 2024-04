Croatie Guide Simplissime

Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de la Croatie : - Deux zones de découverte : de Dubrovnik à Hvar, via Split et les îles ; de Zagreb à Zadar en passant par l'Istrie. - Des excursions nature vers les lacs de Plitvice et le parc de Paklenica. - Des pages thématiques pour repérer le meilleur : les plus belles plages, les randonnées dans les parcs nationaux, les îles loin de la foule... - Les adresses coups de coeur de notre auteure spécialiste de la destination, originaire de Zagreb et passionnée de cuisine. - 60 cartes et plus de 200 photos. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !