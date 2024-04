La fraternité signe des temps. Au coeur de la pensée du Pape François

Fratelli tutti représente un moment important dans le magistère du pape François, car ce texte est véritablement le coeur de son enseignement. Un "nouveau rêve" pour l'humanité émerge de ces pages : marcher ensemble pour générer un avenir meilleur, unir nos forces pour construire un monde plus juste et plus solidaire. En nous introduisant à la lecture de ces thèmes, les auteurs en soulignent la continuité avec les prises de position du concile Vatican II et, en même temps, en détachent les développements originaux. C'est à partir d'un dialogue constant avec la Tradition que la "fraternité universelle" apparaît comme un "signe des temps" pour notre époque, et aussi comme un chemin d'annonce et de transmission de l'Evangile pour l'Eglise contemporaine. C'est l'espérance constante que le pape François porte dans son pontificat qui est ici mise en valeur et synthétisée par les auteurs. Michael F. Czerny, est canadien, issu de l'ordre des Jésuites. Il a été créé cardinal par le pape François, qui l'a nommé préfet du dicastère pour le Service du Développement humain intégral. Christian Barone est un prêtre italien, docteur en théologie, et professeur à l'Université grégorienne.