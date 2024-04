Les amis du Bois sans mousse : Un refuge pour Ourse

Ourse est une ourse brune qui vit au coeur du Bois sans mousse. Alors que le printemps s'installe, Ourse est de mauvais poil. Elle n'a pas fermé l'oeil de l'hiver ! Il a fait trop chaud, elle s'est trop couverte, et elle est encore fa-ti-guée... Conseillée par son ami Souriceau, Ourse décide d'aller chercher le froid et le sommeil dans le Grand Nord, toute peinte de blanc pour passer inaperçue parmi les ours polaires. En chemin, elle croise Anouk, une ourse blanche déguisée en ourse brune, qui lui raconte son voyage à elle, l'hiver trop doux au pôle et la banquise qui fond anormalement. Ourse et Anouk s'interrogent, échangent, espèrent... Décidément, rien ne tourne plus rond, ni au Sud ni au Nord ! Un voyage grandiose au coeur d'une nature si belle et pourtant si fragile. Les peinturesà l'huile d'Olivier Desvaux donnent force et vie à ce monde animalier directement inspiré du petit bois de l'enfance de l'artiste.