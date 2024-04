Egotrip. Le carnet qui parle de moi mieux que moi

Le carnet qui parle de moi mieux que moi. Attache ta ceinture ! C'est parti pour un voyage créatif, ludique et jubilatoire en mode grand huit, au coeur de... toi-même. Pas de valise, c'est armé de crayons ou de feutres qu'au fil des quiz, tests, dessins, questionnaires et gribouillages tu vas enfin pouvoir TOUT DIRE !! Chaque double page illustrée est l'occasion de s'interroger sur toi-même avec humour, de faire le point sur tes goûts, tes qualités et tes défauts, tes rêves et tes projets, tes ratages et tes grands secrets. A la maison, dans le train ou le métro, il est temps de prendre rendez-vous avec toi ! ALORS C'EST LE MOMENT DE TOUT DEBALLER, DE LIBERER TA CREATIVITE, DE DIRE QUI TU ES, ET D'APPRENDRE A T'AIMER Virginy L. Sam écrit et Marie-Anne Abesdris dessine. Autrices à succès de la série Journal d'une peste chez La Martinière jeunesse, elles avaient envie de s'adresser aux adultes et c'est chose faite avec ce carnet imaginé à quatre mains, un condensé de leur humour tendre et décapant !