Guide d'échographie pratique en anesthésie-réanimation

Ce guide pratique a pour objectif d'aider l'opérateur, qu'il soit anesthésiste-réanimateur ou interne, dans la réalisation et l'apprentissage de l'anesthésie locorégionale échoguidée. Son utilisation est complémentaire des ouvrages de référence. Il permet, compte tenu de son format et de sa conception illustrée, d'apporter aux utilisateurs une aide directe au plus proche du patient. Ce guide se veut pédagogique et propose : - un exposé des règles générales de sonoanatomie et de réalisation des blocs - pour chaque bloc : un schéma d'anatomie permettant de rappeler les structures des régions concernées - plusieurs exemples reflétant la diversité des situations cliniques des principaux blocs des membres et du tronc - pour chaque étape : des illustrations et photos avec colorisation et légendes des images échographiques pour en faciliter la compréhension