Le plus dur quand on dirige une multinationale ? Manager son ex. Quand Mia a accepté le poste de directrice de la O'Leary Corporation, elle était loin d'imaginer devoir bosser avec son ex. En plus d'être un homme extrêmement sexy, son ancien petit ami est surtout têtu et persévérant. Pour lui, leur rupture - que Mia n'a jamais vraiment expliquée - n'est pas acceptable, et il est prêt à tout pour la reconquérir : regards appuyés en réunion, effleurements à peine perceptibles dans les couloirs, baisers volés en soirée... Cela doit cesser ! Mia se l'est promis : le boulot passe avant l'amour. Peu importe à quel point ce dernier est tentant. Mais lorsque les choses dérapent à l'occasion d'un voyage professionnel à Las Vegas et qu'elle se réveille dans le lit de Max, une bague au doigt, Mia pressent que sa résolution va être difficile à tenir... A propos de l'autrice Rêveuse dans l'âme et passionnée de littérature, Eugénie Dielens imagine des histoires depuis l'adolescence. Si elle a commencé à livrer ses premiers textes sur Wattpad, elle est aujourd'hui une autrice reconnue du monde de l'édition. Girl Boss est sa première parution dans la Collection &H. Avis des lecteurs " Girl Boss, une romance ex-to-lovers aussi douce, rafraîchissante que torride. Un cocktail d'émotions, autant de bonne humeur que de peine que l'autrice nous offre. " les_etoiles_des_bibliotheques " Une romance remplie de tendresse, de doute, de pardon et de bonheur. Je le recommande sans hésiter " paulina_bookaddict " J'ai vraiment adoré découvrir la plume de Eugénie à travers ce roman, je l'ai lu d'une traite tellement que c'était addictif. " parchemin_des_lecteurs